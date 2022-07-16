民進黨桃園市長參選人林智堅16日和桃園市長鄭文燦再度合體，諷刺對手張善政缺乏溝通協調特質。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅16日和桃園市長鄭文燦再度合體，諷刺對手張善政缺乏溝通協調特質。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅16日和桃園市長鄭文燦再度合體，為桃園百齡扶輪社捐血車及捐血亭啟用剪綵，林再批張善政言行都是高高在上批評、指導別人，像是張點名黨主席朱立倫幫忙整合議長邱奕勝，就欠缺溝通和協調特質，強調當市長要懂得化解不同意見，自己也已用8年政績來證實就是會做事的人，駁斥桃園一役是「蔡英文總統保衛戰」，強調選的是桃園市長、不是黨主席。

綠營內部民調稱林智堅在論文門事件後仍領先對手近10％，林重申民調都是參考的依據，他持續和市長鄭文燦分進合擊、互相合作，他在上周五辭職後就勤跑基層，桃園13個行政區已走了10個，行程將近破百場，他認為最重要的就是要勤跑基層、聆聽基層的聲音。

林智堅說，自己來自基層，25歲就擔任民意代表助理，39歲擔任市長，過去8年以設計力導入公共建設，改變、翻轉新竹，讓新竹人以身為新竹人為榮，這些都是扎實的政績，未來會跟競選團隊，延續鄭文燦8年來的五星級施政，並有更多加值規畫，提出牛肉政見，和市民、人民緊緊綁在一起，而不是什麼特地拔樁或固樁等的思維。

林智堅再度批評對手張善政的言行都是高高在上，不斷批評、指導別人，像是張已經被徵召1個多月，卻仍說和議長邱奕勝的關係，要由主席朱立倫來協調，由此看出不是一個好的候選人，當市長的關鍵不斷勤跑，且溝通和協調是當市長重要的特質，如何化解不同的意見相當的關鍵，未來還是會用自己的方式來打選戰。

林智堅說，台灣民主能不能再進步，要看選舉文化能否提升，感嘆他被徵召後，國民黨傾全黨之力發動抹黑，選舉不是抹黑比賽，大家還是要回到基層，勤跑基層，聆聽基層的聲音，提出牛肉。

林智堅也駁斥張善政稱桃園這一役是蔡英文總統的保衛戰，直言選市長就是要選會做事的人，自己過去8年已用政績證實是會做事的人，「我們選的是桃園市長不是選黨主席！」，呼籲張善政要搞清楚，身為桃園市長參選人更應該要與基層市民站在一起、走在一起，聆聽他們的聲音，不是透過國民黨的系統鋪天蓋地的攻擊。

鄭文燦也說，沒有綁樁的思維，能引發所有市民共鳴最重要，所以地方的行腳重點在於廣泛接觸不同市民，而不是把哪裡當成是誰的板塊，他認為每一個市民都很重要，在他心裡面跟林智堅一樣，心中沒有藍綠的高牆，只有每一個可愛的市民，也強調選務跟市政分開，自己當了8年市長，份際拿捏很清楚。