桃園市長鄭文燦、桃園市長參選人林智堅日前遭爆逐桌敬酒地點是市長官邸，市議員舒翠玲、市議員參選人凌濤質疑是否用公帑輔選，22日到市府政風處，要求調查林智堅宣布參選後，市長官邸餐敘狀況。

桃園市新聞處說明，市長在官邸活動，皆依照「桃園市政府公有宿舍管理要點」及「政府採購法」辦理，私人與公務之分際都很清楚，且私人餐敘都是自費辦理，沒有使用公帑。另7月2日後公務餐敘共有4場，分別是與總統便餐、議員余信憲餐敘、海基會董事長許勝雄餐敘、以及市議會無黨黨團餐敘。另市長官邸維運比照各縣市首長官邸的做法，依規定辦理。

凌濤日前爆料，指鄭文燦、林智堅、勞動局長吳宏國逐桌敬酒，違反防疫規定。後來他又踢爆，指餐敘地點就是鄭文燦官邸。他說，身為桃園市民，有權知道是不是使用市民納稅錢為林智堅輔選，他也認為此舉嚴重違反行政中立原則，涉及濫用公帑。

凌濤又說，到現在市府還是講不清楚，他21日要求市府24小時內說明，但是還沒有任何說法。他到政風處檢舉鄭文燦、吳宏國涉及行政不中立、濫用公帑，希望政風單位趕快調查林智堅宣布參選後，在桃園市長官邸舉辦餐會場次、出席名單、花費總額。他呼籲，納稅錢不能用來為林智堅輔選。凌濤又說，若向政風檢舉還沒下文，會進一步向地檢署、監察院檢舉。

舒翠玲則說，她詢問勞動局、祕書處，兩單位都稱是桃園市職業工會自己辦的活動，舒質疑，市長官邸是公部門資產，何時有租借辦法？難道任何團體都可以租借辦餐會？更懷疑經費到底怎麼核銷。舒又說，鄭文燦為單一政黨候選人輔選離譜至極，更是視法令無物。