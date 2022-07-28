民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續延燒，其中關鍵人物調查員余正煌今委任律師出面，強調「從沒看過林的論文」。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今下午表示，對林未親自出面說明感到可惜，另針對新竹球場爭議，賴也說，將擇日前往桃園球場瞭解會勘，並與球員工會諮詢意見。

賴香伶表示，余正煌已親赴台大說明，很可惜林智堅至今沒親自出席解釋，對於余的聲明也未提出反駁或更新的資料，呼籲林「政治路上應講求誠信，讓市民信任是最重要的」。

對於新竹球場缺失連環爆，賴香伶也說，大眾檢視的是工程品質，球場未驗收就使用，是否在採購法上有些公務人員需負行政責任，尤其球場重建尚在林智堅任期內，故責任不可免。

賴香伶提到，桃園也有樂天棒球場，先前也出現區位和排水等爭議，不僅新竹和桃園，全台球場都該因應球員工會要求，進行高標準檢視，別讓球員受傷。她質疑「政府花這麼多錢是否有品質保證，投入資源能否真正做到位？」她將擇日前往桃園球場瞭解會勘，並與球員工會持續諮詢專業意見。