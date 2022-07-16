《洪淑芬辣晚報》

台北市長選戰三腳督成形。民進黨參選人陳時中競選團隊找來多位立委助陣，將對上代表國民黨出戰的立委蔣萬安及台北市副市長黃珊珊。資深媒體人黃揚明表示，這次選舉不是玩過半，3個人對立，如果黃珊珊、蔣萬安能夠平均分配選票的話，陳時中是躺著選。

黃揚明16日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，如果真的拿到43％，幾乎已經立於不敗之地。民進黨拿不到的選票，仇恨值高，但若剩下的43％喜歡陳時中，他就當選了。民進黨在玩的是你恨我沒關係，但喜歡的人喜歡得要死，這次選舉不是玩過半，是3個人對立，如果黃珊珊、蔣萬安能夠平均分配選票的話，陳時中是躺著選。

黃揚明接著表示，現在剩4個月，這些立委的布局，是要當陳時中分身，陳時中不可能一一見到400多個里長一個個都能見到，因此由立委莊瑞雄、林楚茵、何志偉、高嘉瑜、林昶佐、吳思瑤，去當陳時中的分身。陳時中這個團隊象徵民進黨有非常強的決心，要把24年來沒有辦法執政的台北市奪回來。

黃揚明指出，民進黨上一次運用在野大聯盟，扶植柯文哲，把首長從國民黨手中更換，最後沒想到被柯文哲反撲，所以這次絕對不會再犯一樣的錯，這一次就是要紮紮實實把首都台北市拿下。