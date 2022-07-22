民進黨於全代會的前一天，也就是上週六（16日），公布了一支前導影片「為台灣，顧好下一代」，被資深媒體人黃揚明抓到幾個破綻，他因此勸民進黨文宣部，以後委託影視團隊製作宣傳影片時，可能要更謹慎驗收，否則被拆穿會很尷尬。
黃揚明在臉書稱，民進黨這段影片的23秒，描述行政院擴大試管嬰兒補助政策時，有一個郵局存摺的特寫畫面，當中有不止一個問題。
黃揚明仔細分析，這本存摺在107年之後插入一筆111年2月16日的行政院匯款紀錄，後面那一筆卻又回到107年；另外，政院匯了10萬元進去這個戶頭，後面加計3筆利息、沒有提款的狀況下，帳戶餘額仍然只有7萬2千多元。
黃揚明直言，這代表製作團隊的道具組只是弄了一筆行政院於111年2月16日匯款10萬元的存摺明細貼在一本舊存摺上面，這道具顯得不夠精緻。如果真的要做，應該要整頁都模擬才對。
黃揚明稱，這是對民進黨文宣部門的好心提醒，影片道具很重要，否則被拆穿會很尷尬。
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