民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉抄襲爭議，關鍵人物、調查員余正煌27日發布聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。資深媒體人黃揚明極為不滿表示，國安局長陳明通要為這件事負最大的責任，他甚至怒嗆：「陳明通下台！」

黃揚明27日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，余正煌不畏懼國安局長陳明通的權勢，說出了他所認定的真相。余正煌不願成為陳明通、林智堅「通堅除罪」的背鍋者，余正煌的聲明重重打臉林智堅、陳明通，而最後還是由台大審定委員會判定林智堅論文是否抄襲。

黃揚明接著表示，之前陳明通、林智堅的說法，都缺少余正煌的回應，甚至林智堅的記者會還幫余正煌做時間軸，講得好像余正煌是壞學生，拿了林智堅的資料抄襲。余正煌27日終於不忍了，出來自清，如今林智堅、陳明通要拿出什麼證據呢？還是只有一招，稱國民黨政治迫害？

黃揚明不滿指出，現在民國幾年了？國安局長陳明通好意思這樣說嗎？他不禁怒喊陳明通下台，直指陳明通身為一個國安局長，卻造謠、抹黑，陳明通要為這件事負最大的責任，林智堅還可以說自己是個「孩子」、是媽寶，只是不會寫論文而已；但陳明通是主導這整事件劇本的人，黃質疑林智堅24日記者會的資料，都是陳明通給的、都是陳寫的，國安局長竟捲入一個學術醜聞。黃揚明甚至表示，歡迎陳明通提告。