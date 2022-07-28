民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉嫌抄襲爭議，關鍵人余正煌27日透過律師發聲明表示，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。針對桃園市長選戰，媒體人吳子嘉驚人預測，林智堅已經沒有機會，百分之百出局了。

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中認為，民進黨在林智堅論文門這件事，現在是進退不得，涉抄襲已經是定論了，現在已經不是法律問題。

吳子嘉覺得，余正煌談的是法律問題，可是民進黨面臨的是政治問題，怎麼可以承認抄襲這件事情。所以民進黨打的牌，叫做「政治迫害牌」，只要跟國民黨捉對廝殺，是永遠不會讓步的，所以論文這個事情會一直吵到選舉最後一天。不過，看起來民進黨不會得逞，因現在沒有人在幫林智堅背書、站台，除了少數的一些律師等等，而且目前民進黨所選擇的方式，就是跟台大、國民黨衝突。

吳子嘉認為，民進黨看來不會換掉林智堅、未來恐會發生衝突、甚至抹黑，會繼續打下去，這是一個必然的戲碼。但他預測，林智堅已經沒有機會，可說百分之百出局了。