民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲爭議，關鍵人物、調查員余正煌27日發布聲明強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。民進黨前立委沈富雄對此表示，林智堅快要完蛋了。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，林智堅出來開記者會，其實只有民進黨團總召柯建銘有資格坐在那兒，那為什麼鄭運鵬要坐在那個位置？只有兩個原因，第一個原因，因為鄭是黨團幹事長，不過做這個X事，選舉被提名人跟黨團無關；第二個原因，鄭是名正言順的民進黨在桃園的大阿哥，只是他不想選而已，如果開始就很努力去選，民進黨沒有道理不提鄭運鵬，所以他基於大阿哥這個身分，就陪林智堅出來開記者會。

不過，沈富雄覺得鄭運鵬此舉不必要，沈富雄甚至認為，林智堅的政治生命Finish(結束)，對一個政治生命Finish的人，坐在他的旁邊，顯然過度陪葬，有需要這樣嗎？

沈富雄分析表示，國民黨2022打選戰的重點是在桃園和台北，桃園現在的情況有一點不一樣，是因為林智堅快要完蛋了。至於台北選情，沈富雄認為，台北市副市長黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中都不好處理，國民黨台北市長參選人蔣萬安其實是好人，但是好人當選不了；他建議蔣萬安要變成一隻小鱷魚，小鱷魚是看到肉就咬了，見骨見血，不吃到這一塊肉，絕對不放手。