民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，競選總幹事吳思瑤今天宣布，立委管碧玲將擔任政策小組總召集人，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，統籌召集各項政策研擬，希望透過雙平台強化中央與地方的合作共好。

吳思瑤指出，推進城市發展，必須倚賴中央地方攜手並進，市長職責是大力爭取中央資源挹注，也配合國家重要政策方向，讓市政與國政相輔相成，雙贏共榮。因此，「中央政策平台」部門邀請三位不分區立委吳玉琴、洪申翰、范雲進行政策研究的協力工作，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度的市政規劃。

「議會政策平台」邀請堅強的黨籍市議員參與，在地議員最了解地方需求，競選總部邀請資深議員周威佑擔任此一平台召集人，主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣的政見。

吳思瑤表示，在管碧玲總召集人指揮下，政策小組已經著手進行各項市政研議工作。為台北提出負責任、高品質的政策願景，我們全力做到最好，因為台北值得更好。

陳時中獲得民進黨徵召參選台北市長後，競選團隊逐漸成形，目前曝光的競選團隊成員包括競選總幹事吳思瑤，發言人為立委林楚茵、莊瑞雄，北市立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策，管碧玲則擔任政策小組總召集人。