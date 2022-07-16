林佳龍確認代表民進黨參選年底新北市長選戰後動作頻頻，先是放話要對現任市長侯友宜下戰帖，又挑起林口、五股交流擴建功勞之爭，昨（15）日接受媒體專訪時，再度批評侯施政零碎，充滿本位主義；侯友宜則是直接端出政績回擊，自己立足新北放眼國際，而且已做好完整規劃建設的2030新願景。

面對林佳龍的批評，侯友宜處之泰然，他表示自己身為新北市長，在地認同非常重要，不管是塭仔圳的開發、五股垃圾山的轉變或是三環六線以及六大產業整體部署，這些都讓新北市不斷崛起，更加進步、國際化，是立足新北、放眼國際。

林佳龍還說，1個人不可能跑12年，表示自己已經準備好，要讓新北超越台北，更批評新北市沒有爭取開發社會住宅，讓年輕人不能安居樂業；對此侯友宜則是回應，新北市不但是北台灣的中心，更是1000萬人口崛起、轉變的大都市，現在的崛起已經是進行式，自己也會努力跟市民一起並肩作戰，讓新北更國際化，成為耀眼的國際大都市。