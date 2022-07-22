新北市長侯友宜雖未正式宣布「拚」連任，但18、19日已與藍營議員合體拍定裝照，侯友宜今上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問及合照就否就代表已是國民黨2022的新北市長參選人，侯說，「連任無所謂宣不宣布，不連任才要宣布。」

侯友宜說，他對政治不是那麼懂，距離選舉還有很長時間，他會扮演好市長角色，每天做好市政，不然當市長要幹嗎？「很多事讓它順順走，把握當下好好做事最重要。」

對於國民黨全代會8月28日登場，侯友宜表示，未來到選舉期程，就按照黨中央的安排規定來走，強調選民給他的4年任期，他要把握珍惜這些時間。

而對於拍攝選舉定裝照時，除新北市議員參選人，他縣市議員參選人也跑來跟他合照，侯友宜被視為藍營最強母雞及2022新北市長參選人，他說，該做的事他一定會做，只要是想要為人民做事的人，不管是老朋友還是新朋友，他都喜歡，只要帶著熱忱想為這塊土地奉獻，能跟他們互相學習交流，大家一起並肩作戰為奉獻奉獻都是好事。

侯友宜並細數自己擔任市長3年多來的政績，包括五股夏綠地、新泰塭仔圳、三環六線、三重第二行政園區等，他說，「改變需要勇氣」，被改變的市民更需要勇氣。他還有很多事想做還沒做完。