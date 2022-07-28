2018九合一併公投選舉亂象百出，10案公投導致投票大排長龍，出現邊開邊投的荒謬場景。台北市議會今進行民政委員會，議員王浩、許淑華提出今年選舉也有綁一件「18歲公民權修憲複決」公投，恐再現2018投票亂象，台北市民政局則表示，全市投票所將增至1745所，以緩解投開票所人潮。

2018年九合一選舉與公投合併舉行，選民至少有13到15張票，導致公投案太多，議題複雜，拖長民眾投票時間，下午4點投票截止，投票所外仍大排長龍，直到晚上約8點才將投票才結束，出現邊投邊開的場景。

許淑華指出，4年前邊投票邊開票的大災難今年不能再發生，因今年也有一個公投項目，若是民眾又一次領一次投，可能又會塞車，延宕投票效率。民政局長藍世聰表示，今年會開票所內會將領票區分成九合一選舉以及公投兩種，並且票券也會用不同顏色印製，亦承諾會在選前加強宣傳，讓民眾更了解三種票券的不同。

另民政局也透露，今年的投開票所將從2018年的1548所增至1745所，共增加197所，也會增加工作人員人數引導，希望可以分散人流，免再發生排隊亂象。

王浩也指出，除了選票的顏色差別外，截止投票的範圍定義也應該更明確，並舉例若是在校園進行投開票，下午4點投票截止時，民眾已進入校園排隊，但尚未領到票券，到底可不可以投票？並建議民政局應有明確的投票資格及排隊範圍界定。對此民政局表示，將在與中選會討論，界定排隊範圍的投票資格定義。

最後委員會決議，民政局須臾一個月內書面答覆確認，今年九合一選舉下午4點投票結束，選票法所稱「投票所」之明確範圍定義，，並與一個月內書面回覆委員會。至於北市選委會主委是副市長黃珊珊，藍世聰表示，等黃珊珊辭副市長，就必須換人。