王道銀行(2897)董事會通過子公司台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案，雙方合併公司名稱為「日盛台駿國際租賃公司」，該公司的資產規模預估可望超過新台幣600億元以上，為台灣租賃產業資產規模第四大公司，未來將朝上市之路邁進。

台灣工銀租賃成立於2011年，為中小企業提供融資性租賃與分期付款業務，近年更持續開拓聯合租賃與綠能融資等業務，2021年合併資產規模達新台幣198億元、合併稅後淨利約5.65億元，近3年稅後淨利年複合成長率達59％；其中，旗下子公司台駿國際租賃於大陸的發展快速，先後於蘇州、東莞、南京、中山與佛山設立營業據點，近3年累計獲利11億元，於台資金控及銀行旗下租賃公司中名列第一。

雙方合併後更名日盛台駿國際租賃，合併基準日預計為2022年12月1日，未來更將依主管機關核准時程進行公開發行與上市規畫，目標成為國內第四家掛牌上市租賃公司。合併後王道銀行將成為該公司第二大股東，其未來獲利王道銀行將採關聯企業權益法認列。

日盛國際租賃成立超過40年，專長為提供車輛分期、長期租車、設備融資租賃等業務，旗下子公司亦積極布局大陸市場；雙方合併後，各自擅長的業務種類將高度互補，並能快速擴大資產規模與提升市場知名度，創造規模經濟效益，同時亦能加速拓展大陸及海外市場。

為因應此合併案，王道銀行董事會亦通過在合併基準日前將原台灣工銀租賃公司百分之百持有之台灣工銀柒創業投資股份有限公司全數退還予母公司王道銀行，在退還65,000,000股後，台工銀租賃公司將減資新台幣7億1061萬3540元，減資後之實收資本額為新台幣26億7728萬9580元。