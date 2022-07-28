炎炎夏日，走進山林的自然系旅程成為避暑首選！台灣高鐵公司與行政院農業委員會林務局首度攜手合作，推出高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」一日及二日行程，只要2,500元起；結合兩種平行時空內的鐵道運具，帶領旅客穿越山林，體驗台灣百年林業文化。

台灣高鐵表示，此次高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」行程不僅走訪日治時代保留至今的竹崎車站、第三觀景台秘境景點，更特別安排旅客前往樟腦寮車站，深度導覽並遠眺林鐵列車以「螺旋式」技術工法繞獨立山三圈的特殊畫面。

在二日遊行程部分，更增加故宮南院、嘉義樹木園等景點，讓喜愛鐵道旅遊的旅客能夠透過雙鐵合作、無縫接軌，輕鬆飽覽阿里山上的各處秘境，深度體驗悠遊山林的美好旅程。

高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」共推出一日豐富行、二日精緻遊兩項產品，自8月11日起至10月27日期間每周四出發。旅程停靠阿里山林業鐵路沿線多個極具特色的車站，包括網美必訪、整座車站以蒂芬妮藍為特色之典型日式、全線最完整阿里山檜木建造的竹崎車站、可以180度俯瞰嘉南平原秘境景點的「第三觀景台」，以及可以遠眺林鐵列車以螺旋型路線蜿蜒下山，且車站旁有綠意盎然大樟樹的樟腦寮車站，每座車站各有特色，並安排專業導覽人員全程解說，體驗充滿人文底蘊的鐵道故事。

台灣高鐵指出，想在嘉義多留一天的旅客，則可選擇二日精緻遊產品，第一天阿里山行程後入住嘉義智選假日酒店。第二天走訪嘉義故宮南院、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園等地，再帶您品嚐美味的在地小吃：桃城豆花、阿宏師火雞肉飯。

此外，TGo會員無論購買一日或二日的產品，在9月30日前出發，享TGo會員點數放大折抵，兩人同行，每人最高可折抵600元。透過高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」，讓旅客透過雙鐵合作打造的鐵道旅遊，輕鬆體驗台灣國民旅遊的便利與美好。