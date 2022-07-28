交通部觀光局補助住宿1,300元，刺激疫後國旅市場，由清景麟和泰嘉在嘉義推出的「高鐵國際城」建案，配合嘉義故宮南院無人機群飛展演，也推出助攻嘉義國旅措施，民眾只要捐出在嘉義當地住宿的發票，即可現領200元旅遊金，等於直接中統一發票的六獎。

清揚國際公司副總經理謝宗澂28日表示，交通部觀光局悠遊國旅補助方案已於7月15日正式上路，符合條件者，入住旅宿，每晚可獲最高1,300元的補助，迎接疫情趨緩的暑期報復性出遊潮，僅僅一週自由行，住宿使用率已達12.05％，遊樂園與團旅使用率也陸續增加。

不僅旅遊觀光業者祭出優惠方案，響應國旅補助，謝宗澂指出，位在嘉義縣太保市的「高鐵國際城」建案，也搶搭這一波國旅熱，民眾只要捐出嘉義當地的住宿發票，即可現領200元旅遊金，等於直接中統一發票的六獎200元。

他說，為了帶動觀光旅宿人潮，嘉義縣文化觀光局也特別推出「體驗行程補助」和「獎勵旅行社帶團獎金」方案，吸引國人至嘉義縣住宿、旅遊、消費，與旅行社業者攜手，包裝團體旅遊，推廣嘉義縣套裝行程，「高鐵國際城」建案，也加入行銷配套，助攻嘉義觀光。

謝宗澂表示，嘉義縣擁有豐富的自然與人文觀光景點，除了知名的美食火雞肉飯之外，還有阿里山自然景點，還有位於嘉義縣太保市極具人文藝術的故宮南部分館，更是觀光客來嘉義必訪行程之一，更何況，嘉義故宮南院8月6日與27日，晚上推出無人機群飛展演。

除此之外，為了迎接十月煙火盛典在嘉義，台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵段提前完工，近日也悄悄舉行通車測試，預計最開8月就能正式完工通車，為十月煙火觀光盛事搶先暖身。

謝宗澂指出，基地位在嘉義高鐵特區的建案「高鐵國際城」，距離高鐵站僅350公尺地段，是嘉義前所未見唯1,000坪造鎮規劃，吸引北中部商務客層、科技人才與在地青年喜愛，成為「回嘉」置產首選。

他說，因應此波國旅潮，「高鐵國際城」特別針對來嘉義縣市旅遊住宿的旅客，推出加碼回饋，只要憑7月15日之後，「入住嘉義縣市旅宿的發票」，在8月1日到8月31日的活動期間，前往「高鐵國際城」接待中心賞屋，捐出發票，立即領取現金200元旅遊金，確認下訂並簽約者，再加碼贈現金1,000元旅遊金，總計最高有機會獲得1,200元。除了賺現金補助，民眾還可兼做公益，清景麟建築團隊於活動結束後，也會將發票全數捐助給「嘉義縣慈善團體聯合協會」做為公益回饋。