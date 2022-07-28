台灣高鐵公司與林務局首度攜手合作，推出高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」一日及二日行程，只要2500元起；結合二種平行時空內的鐵道運具，帶領旅客穿越山林，體驗台灣百年林業文化。行程不僅走訪日治時代保留至今的竹崎車站、第三觀景台秘境景點，更特別安排旅客前往樟腦寮車站，深度導覽並遠眺林鐵列車以「螺旋式」技術工法繞獨立山三圈的特殊畫面；二日遊行程更增加故宮南院、嘉義樹木園等景點。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」共推出一日豐富行、二日精緻遊二項產品，8／11起至10／27期間，每週四出發。旅程停靠阿里山林業鐵路沿線多個極具特色的車站，包括：網美必訪、整座車站以蒂芬妮藍為特色之典型日式、全線最完整阿里山檜木建造的竹崎車站、可以180度俯瞰嘉南平原秘境景點的「第三觀景台」，以及可以遠眺林鐵列車以螺旋型路線蜿蜒下山，且車站旁有綠意盎然大樟樹的樟腦寮車站，每座車站各有特色，但全部都是不可錯過的拍照景點，更安排專業導覽人員全程解說，讓您在照片拍飽、拍滿之餘，更能寫下充滿人文底蘊的鐵道故事。

想在嘉義多留一天的旅客，則可選擇二日精緻遊產品，第一天阿里山行程後入住嘉義智選假日酒店。第二天走訪嘉義故宮南院、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園等地，再帶您品嚐美味的在地小吃：桃城豆花、阿宏師火雞肉飯。此外，TGo會員無論購買一日、或二日的產品，9／30前出發，享TGo會員點數放大折抵，2人同行，每人最高可折抵600元。

高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」讓旅客透過雙鐵合作打造的鐵道旅遊，輕鬆體驗台灣國民旅遊的便利與美好，讓阿里山不再遙遠。無論您是想要一天走訪阿里山的一日遊，還是想來趟快旅慢遊的二日遊，就讓高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」為您帶來一趟芬多精圍繞的鐵道美好旅程。