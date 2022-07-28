台鐵為慶祝嘉義車站減法美學微改造完工啟用，特別開發「幸福蒲燒鯛魚」期間限定便當，7月29日「嘉義車站減法美學成果發表」記者會在嘉義車站台鐵便當店開賣及8月5日開展的「2022台灣文博會在高雄」呼應嘉義館展出設計導入成果展現，在高雄流行音樂中心海豚04館的「台鐵便當行動餐車」販售至8月14日止。每日限量販售，每份售價100元。

台鐵局高雄鐵路餐廳陳佳雯營養師以「歡迎『回嘉』，品嘗『原始』家鄉味」為便當設計主題，選用雲嘉南地區盛產的「台灣鯛」為主菜，以「輕食」料理保留食物的「原始」味道，呼應嘉義站減法美學理念，配菜也大量使用嘉義盛產食材。

台鐵表示，主菜台灣鯛是台灣養殖漁產品的優良代表，脂肪含量低，是優質的蛋白質來源，營養價值高且無細刺，適合全家大小食用；配菜特選嘉義食材，包含糖漬蓮藕、阿里山筍片、龍鬚菜、甜椒，最後搭配酸酸甜甜紫蘇梅，為美味體驗畫下完美句點。

「幸福蒲燒鯛魚」特色便當販售通路包括嘉義車站（前站）台鐵便當店，7月29日起至8月14日每日中午11時40分及傍晚16點開賣，數量有限，售完為止。高雄流行音樂中心海豚04館「台鐵 便當行動餐車」8月5日起至8月14日每日11至18時限量販售，洽詢專線高雄鐵路餐廳(07)235-8765，售價每份100元。

只要於7月29日至8月14日期間，與「幸福蒲燒鯛魚便當」拍照上傳至「Fun台鐵」粉絲團並標註＃「幸福蒲燒鯛魚便當」的語句，就有機會抽獎得到由行政院農業委員會漁業署提供的限量「環保大保冷袋」。