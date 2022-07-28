台鐵公司化子法勞資協商5度破局，台鐵企業工會不滿職福金縮水及員工加薪幅度不如預期，揚言中秋、國慶及九合一大選不加班及罷工。交通部長王國材則表示工會「不要把不加班掛嘴邊」，變成習慣。

交通部長王國材今（28）日參加交通部道路交通安全說明會，會後受訪表示，台鐵公司設置條例日前經立院通過後，最近這段期間勞資針對子法協商，裡面最大爭議，就是加薪和職福金這兩塊。

王國材說，大幅加薪應該是公司成立後有賺錢再來談，若是還沒賺錢就先大幅調薪，等於公司一開張就會負債累累；但是對於營運人員薪水僅2萬多元、不到3萬的部分，他希望趕快提高到3萬，且可以優先來做，但台鐵勞資談的時候，共識是希望先談完再一起實施，但他期盼薪水那麼低的人員應該早點給（加薪），不要讓他們過這麼辛苦。

由於台鐵勞資協商已經5度觸礁，王國材說，公司化子法協商，勞資協商本身就是不容易的過程，資方關心公司營運，勞方為了會員權益，最好狀況是公司賺錢、員工福利增加，是，將盡可能從中間找到平衡點。

王國材說，公司化子法要在年底通過，目前都還有時間，呼籲大家用冷靜和理性方式討論，談判是比較需要時間的過程，建議工會不要把不加班掛在嘴上，變成習慣，談不順利就用這種方式，會造成旅客不安，期待大家好好談出來，只要所提方案符合公司經營和員工照顧，交通部都會支持。