臺中驛鐵道文化園區舉辦的「台中驛難忘」活動，因受到民眾喜愛而延長至7月31日。台中市長盧秀燕表示，這次活動有復古列車白鐵仔「光華號」的展出，還有1940年代復刻的售票亭，且台中今年還推出「2022捷伴台中遊手冊」，介紹諸多景點還有75折起的優惠券，邀請喜歡鐵道旅遊的民眾前往台中遊玩。

盧秀燕昨（24）日在臉書表示，火車站可能是與至親好友分離的地方，也可能是遠行歸來後再次相遇的場所，「但不論是相遇或分離，都是我們一生中，深刻的記憶！」

盧秀燕說，火車串聯老、中、青三代人的記憶，爺爺奶奶年輕時可能在車站相遇、爸爸媽媽在車站周遭約過會、孩子輩可能還是在這裡告白，為了找回這些難忘的回憶，臺中驛鐵道文化園區舉辦「台中驛難忘」活動，可以在這裡找到復古列車白鐵仔「光華號」，還有1940年代的復刻售票亭等。

盧秀燕指出，台鐵海線從1922年開通，至今年為止剛好是100年，且台中市今年還推出了「2022捷伴台中遊手冊」，裡面除了有許多旅遊景點的介紹外，還有75折起的優惠券，邀請民眾來一場鐵道之旅放鬆一下，「暑假來台中玩，正是時候！」