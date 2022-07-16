台北世貿陸橋從1992年啟用至今已逾30個年頭，是不少攝影同好拍攝101大樓及信義區夜景的絕佳據點；但隨著陸橋使用率下降、樓梯橋柱占據人行道等問題，台北市政府從15日起進行拆除作業；不少民眾把握最後時光與陸橋合影，其中也包括了松山信義台北市議員美女參選人楊寶楨。

世貿陸橋將走入歷史的消息公布後，許多攝影愛好者都趕在12日上午陸橋封閉前，前往朝聖拍照，留下最後的回憶；據悉，世貿陸橋是拍攝101大樓的絕佳地點，但如今陸橋即將拆除，讓不少民眾感到惋惜，亦有人特意待到封橋的最後一刻，才依依不捨的離去。世貿陸橋拆除工程將分3個階段進行，15日會先拆除樓梯，16日拆除基隆路主梁，23日拆除信義路主梁，施工時間為晚間23時到隔天早上6時。

民眾黨美女發言人楊寶楨也趕上這波回憶殺風潮，她本身將投入松山信義區的台北市議員選戰，日前也特地來跟世貿陸橋合影留念；只見楊寶楨站在世貿一館的馬路斜對面，身穿隨性搭配的牛仔褲及藍灰色橫條紋短袖T，微露辣肚展現青春活力，張開右手擺POSE跟陸橋合影，背景中TICC國際會議中心跟101大樓都入鏡，見證了市容將煥然一新的時刻。

楊寶楨寫道：「承載著許多人回憶的#世貿陸橋要走入歷史了，趕緊來跟它道別～！」，不忘標註參選資訊「#松山信義楊寶楨」；粉絲回覆：「加油」、「預祝高票當選」、「寶寶好正⋯但是太陽好大喔⋯⋯」、「寶寶凍蒜加油喔！」、「這張有像高中生，下課學生，細腰」、「上次拍284電巴的路口」、「辛苦囉，楊準議員」、「這裡拍夜景更美」、「明天也要去拍」；也有人對陸橋存在的價值提出意見：「為何要拆它(哭)」、「台灣這些被拆的陸橋都是蓋在大路口，其實有些地方是需要陸橋但卻只做了行人斑馬線，多了紅綠燈影響了車流」。