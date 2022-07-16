台灣自製首部邪教驚悚電影《咒》上映後叫好叫座，被不少人稱讚達到恐怖片新高度，甚至紅到日本。針對桃園市長參選人林智堅近日論文門延燒，臉書粉專「政客爽」將林智堅的臉P圖進《咒》的海報，直呼「兩篇論文原來有詛咒，連畢業學長都會回來發狂式狂抄」，網友看了笑翻說：「桃園人嚇死！」。

政客爽今(16日)在臉書發文，將林智堅的臉P圖與電影《咒》的海報合成，並寫道：「請跟我一起念：『#論文合一#抄神起乩』，傳聞多年前在中華大學跟台大國發所，有一位林智堅學生，靠著當喬王助理平步青雲，平時僅靠端茶遞水搥搥背，就可以連最難的碩士論文都可以輕鬆完成。」

他諷刺形容，民進黨有如中了邪般，群起幫林智堅分攤詛咒：「在2022年終於被揭發，那兩篇論文原來有詛咒，連畢業學長都會回來發狂式的狂抄林智堅的論文，林智堅一言不合也會一直狂抄自己的論文，一定要抄到94.1%一模一樣才能善罷甘休。林智堅論文就像詛咒，民進黨要大家幫忙分攤詛咒的力量，就是拉更多人去陪葬。11/26 放任他 桃園就等死」

政客爽還在留言區寫道：「我覺得啦，林智堅抄襲的事情，民進黨不是所有人都認同，也就是說這根本不是三小藍綠對決，這是基本的是非對決」；網友們認同表示：「桃園人應該有足夠的智商和道德判斷力會讓超跑堅落選；如果他當選，桃園人會被笑很久。本來不太想去投票，現在一定要投給張，我不想被嘲笑又笨又沒品」、「我怎麼覺得威懾力十足...（爽：快嚇死桃園人了）」、「超能力？鈔能力？抄能力！」、「騙神騙人騙鬼一張嘴」。