民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議，台灣大學與中華大學皆已組成相關委員會調查。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，論文問題是綠營的超級定時核彈，其實早在林選新竹市長時就，就有人講他有問題，只是當時沒炒起來成全國性議題。此說法掀討論，不少網友則諷刺道，死忠綠粉很多，林贏面恐怕仍不小，更有人直言「穩了」。

游盈隆21日在《中天新聞》節目〈新聞千里馬〉中表示，如果台灣大學和中華大學審查結果都說沒問題，可能會激發更大的政治社會運動出來，畢竟若連台大都不遵守基本的學術倫理還得了，屆時百萬人出來抗議，林智堅還選得下去嗎？游指出，民進黨當時匆匆忙忙的把林從新竹請來，事實上，也忽略有這些問題。

游盈隆更直言，林智堅選新竹市長時，就有人講他有這個問題，可是沒有變成全國性的議題，因為新竹太小了，也炒不起來。而桃園市長是六都的市長，是培養國家未來領導人才的搖籃，有朝一日可能變成總統，當然問題就會鬧大了。

此說法引發熱議，網友湧入《中時新聞網》留言：「穩了！」「綠營支持者會在乎這些事嗎？最後還不是穩了」、「不是已定調說林智堅執政90分不必在乎區區論文嗎？綠粉死忠的啦，林智堅贏面還是很大」、「游先生恐怕小看了綠營支持者」、「游老師對於台灣選民和選情的預測背離現實」、「張善政千萬不能掉以輕心，論文對綠營而言不重要，選舉結果輸贏才重要」。