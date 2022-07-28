對於民進黨桃園市長參選人林智堅今（28）日發出6000字的聲明，強調他愛惜自己的誠信與人格，「比任何人更在乎我的人格和名譽」一事，前國民黨青年團總團長呂謦煒指出，先不論內容是非真假，至少看得出來林智堅真的不會引註，又搞了烏龍。

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續延燒，他今（28）日發出6000字的「致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，指他愛惜自己的誠信與人格，「比任何人更在乎我的人格和名譽。」

林智堅強調，受限於幾年前個人電腦曾經更換，以至於部分論文寫作資料遺失，以及就學時期使用的台大電子信箱內容已被台大計算機中心刪除，故可能無法更為周全。

也是台大國發所碩士班畢業的前國民黨青年團總團長呂謦煒指出，看林智堅給台大社科院的6000字聲明，先不論內容是非真假，至少看得出來林智堅真的不會引註，又搞了烏龍。

呂謦煒解釋，不僅圖表的順序不對（圖表12為什麼會在圖表11前面？），編號也不對。他要引用自己的論文第9頁，編號是圖表12，在文章中他卻說「如圖11」。讓人有點懷疑這份6000字聲明到底是不是他自己寫的。作為研究生，相信都知道在撰寫論文時引註、圖表編號等等是容不得差錯的，只要被發現錯誤，就會被指導老師噹個半死，要拿回去重改。

呂謦煒稱，也難怪，畢竟林智堅連論文中把蔡仁堅設的代號都會搞錯，這份理論上要嚴謹再嚴謹的聲明也會弄錯，實在不讓人意外。

（取自呂謦煒 臉書）