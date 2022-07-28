民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，傳出黨內有「換堅」的聲音。據了解，身兼黨主席的總統蔡英文今下午找林智堅到總統官邸，林智堅向她報告論文狀況跟進度，蔡英文聽完後只表達「知道了」，並鼓勵林智堅以證據為基底，向社會大眾說明，沒有所謂「換堅」的說法。

有媒體報導，蔡英文一連兩天召見林智堅，不過民進黨指出，事實上，蔡英文於周三民進黨中常會前，是邀集立法院黨團總召柯建銘、苗栗縣長候選人徐定禎與前立委郭俊銘，商討苗栗競選架構與對策，而會議內容也在中常會後，由民進黨發布新聞稿向各界說明，並未連續兩天召見林智堅。

林智堅競選辦公室發言人王文萱也表示，林智堅今天是向總統詳細報告相關論文事件來龍去脈，闡明該事件因應作為；總統聽完後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

據了解，今天下午林智堅、桃園市長鄭文燦及黨團總召柯建銘赴官邸，與蔡英文報告林智堅論文一事，不過並未談到「換堅」一事；黨內人士認為，從跡象來看，林智堅參選桃園市長一事已經底定，不可能換堅，黨內不要再以訛傳訛。