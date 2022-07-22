民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件衝擊選情，林的論文目前由中華大學、台大兩校進行審定，預計兩個月有結果。桃園市長鄭文燦今（22）日被問到，假設台大或中華大學的判定出現不利的結果，有沒有陣前換將的可能性？他強調，「我們沒有什麼陣前換將這種說法」。

依《自由時報》報導，鄭文燦接受其節目專訪時，主持人詢問「黨中央有沒有針對林智堅論文判定的可能結果，進行討論或沙盤推演，那麼在九月二日候選人登記截止日之前，假設台大或中華大學的判定出現不利的結果，有沒有陣前換將的可能性？」鄭文燦回應，「我想我們沒有什麼陣前換將這種說法」。

鄭文燦說明，目前林智堅正搜集論文形成過程中的各種資料，包括跟指導教授的E-mail、他硬碟的資料，這個都是可以鑑定的；包括民調是他個人總部的六次民調資料，指導教授也公開發表聲明，說明林的論文形成是具有原創性，而且早於另外一個研究生，林是提供資料跟論文架構給另外一個研究生參考，不過主題跟結論都不同，這兩本論文現在都找得到，可以來比對，到底是不是同樣一個論文。

學術倫理的部分，鄭文燦認為，當然是會看委員會怎麼組，怎麼去約訪當事人來判定，但是不要因為這個事情就無限上綱，否定研究所、否定學校、否定所有指導過的教授，我覺得現在好像為了選舉一切都可以摧毀，「我想學術的討論歸學術，我現在態度是選舉跟論文，這個我是分開處理，論文的部分需要由林智堅跟他的指導教授來好好的說明」。