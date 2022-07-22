國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝尚未與市長參選人張善政同框被認為尚未破冰，張善政今天表示，請大家拭目以待，沒有問題。邱奕勝也回應，從頭到尾一定會支持張善政，也相信桃園市民最後會支持他。

因國民黨5月突襲式提名張善政參選桃園，引起黨內風波，邱奕勝、立委呂玉玲更神隱多日，黨內也有議員對提名張有意見。因張善政22日到桃園市虎頭山風景區健行，桃園市議會副議長李曉鐘及黨籍議員黃婉如、林政賢、陳美梅、舒翠玲、桃園區市議員參選人凌濤都同行。對於李曉鐘一起健走，是否象徵藍營歸隊？張善政說，請大家拭目以待，沒有問題。

桃園市議會22日臨時會開議，對於張喊話沒有問題，邱奕勝大讚張善政回應。邱奕勝說，從頭到尾都會支持張善政，也覺得他是非常優秀的候選人。邱也說，3位候選人中，他認為學經歷非常重要，而張善政在學經歷比其他候選人好，相信桃園市民最後還是會全部支持張善政。

不過對於外界疑慮，2人尚未同框、是否參加張善政競選總部？邱則說，他有參選市議員，也有很多行程、選民服務必須要做，也會協同市議員全力支持張善政。