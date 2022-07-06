暑假來臨、熱浪來襲，這樣的日子讓人好想輕鬆度個假，Gucci 從Gucci Love Parade系列中精選特別的服飾和配件，推出TOWARDS THE SUN 系列融合輕盈的布料和明亮的配色，內容包含男女裝服飾、泳裝、包款以及行李箱等多種單品，並將系列形象廣告也特別取景於許多藝術家、創作者的避暑天堂「普羅威斯頓的海岸」，提供大家渡假穿搭的範本。

於Gucci TOWARDS THE SUN 系列形象照中，也可以看到行李箱、行李包袋等單品。（Gucci提供）

從Gucci Love Parade系列中精選而出的TOWARDS THE SUN 系列，許多單品是專為海邊渡假而設計，以女裝系列為例，除包含具柔和色彩印花、蕾絲、薄紗等度假洋裝，還有印有熱帶印花的明亮單肩連身泳裝、搭配Interlocking G裝飾的黑色比基尼等泳裝;男裝系列除正裝外，也有如慢跑短褲、印花長褲、尼龍外套等休閒服飾。

Gucci GG Marmont 藍白條紋草編包，7萬4900元。（Gucci提供）

包款方面，品牌經典包款如GG Marmont、Diana手袋、 Gucci Horsebit 1955 等也有全新詮釋，如品牌招牌GG Marmont，使用新的泡泡紗搭配草編效果所織成的GG圖騰、擁有竹手把的Diana手袋則在包身上，以拉菲草纖維編織出藍色與自然的千鳥紋圖樣等，鞋款方面也大量運用拉菲草編效果與雙Ｇ圖騰混搭的元素，推出涼鞋、拖鞋、樂福鞋、平底鞋等。全系列有同時運用條文、船錨等海軍元素，甚至還有Ophidia行李箱，讓你一站購入時髦度假的必需品。

Gucci草編漁夫帽，1萬8500元。（Gucci提供）