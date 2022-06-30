國民黨昨(29日)徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，她也親自透過臉書強調，會全力以赴。其好友李彥秀昨在臉書發文談到，柯不但要面對更多的挑戰，更要給高雄市更好的願景，也知道她的決定是承擔的勇氣，是無畏的勇敢，更是堅毅的溫柔。

李彥秀在臉書分享，過去幾年，在立法院、在黨部、在智庫，和柯志恩一起並肩作戰，一起為黨辯護，也一起為許許多多公共事務努力，為人民、為國家服務，是戰友，更是好友！尤其，同樣身為從政的女性，不論於公於私，面對的挑戰、關注的視野，對於政治的理解，常常有一致的共鳴！所以更知道這樣的決定，是 承擔的勇氣，是無畏的勇敢，更是堅毅的溫柔！這場仗不好打！只要對於政治有初步的了解，都不會否認這樣的事實。

李彥秀認為，「對外，柯志恩將面對一個強勢，甚至粗暴、資源充沛，甚至無所不用其極，中央地方完全執政的民進黨。對內，志恩也需要面對黨內氣氛的低迷與支持者的心灰。所以，不論前方的路有多崎嶇難行，志恩的決定，就值得給她一個溫暖的擁抱」。

最後，李彥秀喊話，期望高雄市民可以給柯志恩機會，讓她證明可以是一個領導高雄，航向世界，充滿能量的好市長。該篇貼文曝光後，已有超過百則留言，不少人也都紛紛喊話「加油」、「希望能讓我們高雄再看見旗海飄揚」。