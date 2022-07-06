新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆出遭襲爭議，林揚言對爆料者台北市議員王鴻薇提告。國民黨上午表示，政治人物的學術倫理為可受公評之事，林不應以司法手段恫嚇，應針對其論文舉辦一場開放媒體與選民公開提問記者會，以昭公信。

國民黨指出，聲援王鴻薇等揭弊捍衛學術倫理，對執政黨提出各種合理批評質疑的人，不會畏懼林智堅以司法手段恫嚇來自民間的質疑，也會更積極監督民進黨政治人物一言一行。

國民黨指出，王鴻薇基於客觀具抄襲嫌疑事實，經合理查證後，堂堂正正質疑林智堅的論文涉抄襲，監督政治人物言行，屬可受公評之事；但林雖對論文案召開記者會說明，但未開放提問，細節諱莫如深，外界迭有質疑。

國民黨質疑，為什麼竹科案期末報告沒有林智堅姓名，林也從未在中華大學論文中提到竹科研究案存在？為什麼台大論文中林稱自己是原創，卻反引用抄襲者論文？

國民黨表示，林智堅稱「類似政治口水將不再回應」，但學位論文涉及政治人物清譽與誠信，籲林應再開一場讓媒體記者及公民開放提問的記者會真正說清楚。