國民黨苗栗縣長人選整合陷入僵局，兼任苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，對於黨中央本周日將撤換黨部主委，鍾東錦在臉書發文批評，黨中央的機制裏面從來沒有尊重兩個字，只有下令，蠻幹，不服者斬。

新北市議長蔣根煌日前帶領全國正副議長聲援鍾東錦，彰化議長謝典林因事未出席，不過昨天謝特別北上拜訪鍾東錦，2人交談甚歡。鍾東錦也在臉書分享說，謝議長從彰化上來看他，有點替謝擔心，因為他現在是黨內的黑名單、壞小孩，太靠近他可能會有危險。

鍾東錦表示，謝典林毫不介意，還跟他一起品茶閒話家常，就好像仍處在昔日的美好時光裡一樣，同時也彼此分享對縣政的看法。可不久後話鋒一轉，也都為國民黨的未來感到憂心，如今黨中央的集權專政已成事實，黨內革命，勢在必行。

鍾東錦說，「黨中央應該跟民意溝通，而不是跟我溝通，黨是屬於全體國民黨員，不是中央選策會幾個人的玩物與籌碼。」

他直批，黨中央無數次的突襲，無數次的無視地方基層，在黨中央的機制裏面從來沒有尊重兩個字，只有下令，蠻幹，不服者斬。也因此看到將撤換他黨部主委的新聞，作為一個國民黨的陣前老兵，眼看綠軍早已陳兵在前，這一仗，他不會退。

鍾東錦表示，他不會退，而且要帶著驕傲與自信上戰場，因為他知道支撐他的是民意，追隨者們要的是公平與正義，他要做一個敢戰敢衝的國民黨人，並擂鼓齊鳴、高舉正藍旗，持續揮軍挺進。