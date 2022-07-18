中國國民黨主席朱立倫今(18)日傍晚於中央黨部會見華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council) 籌組之高階訪問團，成員包括美國前國防部長艾斯培 (Hon. Mark T. Esper)、大西洋理事會資深副會長博貝利 (Barry Pavel)；國民黨出席人員則為主席朱立倫、副主席夏立言及國際事務部幕僚。會中雙方談及臺灣國防政策、區域局勢，及臺美雙邊關係發展，會談氣氛融洽。

朱主席表示，本次與大西洋理事會美歐高階訪問團的對話，清楚闡述了國民黨的兩岸路線、外交政策與國防戰略主張，並以今年六月訪美期間與美方行政單位、國會、智庫、民間相關友人等持續交流及親赴華府為本黨駐美代表處揭牌為例，再次向美方表達國民黨對美關係的重視。國民黨絕非一個反美的政黨，相信未來也將持續與美國保持密切的合作與互信關係。

朱主席強調，國民黨捍衛中華民國、是最愛臺灣的政黨，因為長久以來將維持臺海穩定、以及保障區域和平作為本黨政策方針。他表達國民黨對於對「不對稱作戰」的支持，也特別感謝艾斯培前部長對臺灣的支持。朱主席也提到，臺灣能源問題其實也是重大國安問題，我國政府應妥善處理，電力若無法穩定供應或甚至臺海被封鎖，目前發電倚賴大量進口的煤炭、石油、及天然氣將無法支應我國國防及民生用電所需。雙方也非常關心臺灣兵役制度及後備制度的改革，最重要的是臺灣民眾的自我防衛決心。此次雙方會面就國防議題、兩岸關係及區域地緣政治等領域交換意見，會談氣氛良好融洽。

大西洋理事會是美國華府最具公信力的國防外交智庫之一，且該智庫與中華民國國防部已有近20年的合作關係，並長期對於兩岸關係、美中臺三角關係、美臺國防合作投以高度關注；該智庫過去也多次派遣訪團來華交流。