國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書貼文指高雄市輕生事件頻傳，對於自殺防治工作，衛生局長黃志中18日表示，市府加強長輩家庭關懷、慢性疾病以及憂鬱症防治，強化高風險族群的發現與評估，協同里長公私協力資源，加強環境安全檢視及場域巡視密度。

黃志中指出，市府也結合民間力量，努力防止，鑒於輕生為多重因素造成的悲劇結果，呼籲大家珍愛生命，多關心自己及周遭親友的情緒困擾，必要時應尋求身心科醫療就醫，適時紓壓。

柯志恩在臉書上貼文說，她參選市長是為了讓高雄更好，她不在意批評，但她更在乎的是，能不能大家一起好好來討論如何消彌高雄近日蓄意自我傷害暴增的社會問題。她覺得市政府有責任，每位市民也有責任與市府一起面對這個沉重的問題。

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