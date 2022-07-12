民進黨桃園市長提名人林智堅論文爭議未平，國民黨智庫今召開「解剖林智堅論文門之三」網路直播，國民黨政策會副執行長李永萍痛批，台大國發所是政治人物鍍金的地方，國安局長陳明通更是「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，要求台大學生將碩博士論文公開上網，可以讓人下載檢驗，就可看出是否有高官護航的學術鍊結。

李永萍表示，論文抄襲在國內時有所聞，但竟在台大出現，確實令人匪夷所思，以台大人的角度覺得共同受辱，林智堅在台大國發所的論文，若沒有陳明通護航，怎麼可能順利通過、畢業。林智堅學術上若習慣不勞而獲，未來是否也會在在政治上投機取巧、上下其手。

李永萍指出，台大國發所是奇怪的存在，很多政治人物考不上台大政治系所，就去讀台大國發所「鍍金」，就是因為那邊有「阿通師」在罩，甚至還會告訴學生可以「參考」那些資料，把另一個學生的論文，提供給自己心愛的學生參考還通過，這樣的老師難道不覺得對不起學生嗎？這是一顆老鼠屎壞了一鍋粥 。

李永萍痛批，只要陳明通強硬護航，外界也很難期待台大老師會對抗國家機器，尤其台大論文審定委員會召集人蘇宏達過去曾被蔡政府查水表，若這次蘇宏達不惜一切與陳明通對抗，很可能會被陳明通動用國安局干擾，甚至很多人都不敢擔任審定委員會委員，誰有本事跟國家機器對抗？

李永萍認為，陳明通儘管位居高官，卻平均一年仍能指導10多位學生，包括桃園市市長鄭文燦、屏東縣縣長潘孟安、立法委員高嘉瑜、立法委員沈發惠、立法委員郭國文等共173個學生中，只有5個論文公開，這裡絕對有許多貓膩。台大應要求學生將碩博士論文公開上網，可以讓人下載檢驗，就可看出是否有高官護航的學術鍊結。