對於民進黨桃園市長參選人林智堅的論文疑似抄襲事件，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮踢爆，最好現在政界全部都來挖論文，「台大國發所有多少人在參選？」有些人還在等明年要入閣！也有人因為論文不敢選縣市長，每個都要查！因為論文抄襲就是最下流、最沒有道德！

資深媒體人黃光芹日前在《新聞不芹菜》網路直播節目邀請林智堅，問到有沒有考慮主動拿出「原創」、「原檔」？「你有考慮提出原始檔」或是「任何可以去證明你的原創的資料嗎 ？」

林智堅表示，一個論文是在2008年，那時沒有公職，另一個是2016年，其實這些檔案資料，因為時間真的很久。未來要面對學校的學術倫理審定委員會，所以當然現在都在找，把這些資料找齊，這是一定的，本來就是現在一定會做的工作。

文化大學教授郭正亮日前在《新聞大白話》質疑，什麼「年代久遠」，這是在說什麼？李眉蓁補選高雄市長是在2020年，她的論文是在2008年，相隔12年！李眉蓁第4天就承認道歉了，中山大學在1個多月就立刻做出決策，收回學位。

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，最好現在政界全部都來挖論文，現在還在選的人一堆，「台大國發所有多少人在參選？」大家都來抓，全部抓！有些人還在等明年要入閣！也有人因為論文不敢選縣市長，每個都要查！因為論文抄襲就是最下流、最沒有道德！

郭正亮批評，政壇面對這種現象，中華大學也好，台大國發所也好，還在講一些有的沒的，笑死人了！什麼「黨政高層」，為何不敢用真名出面講？譬如說「出席率很高」，出席率很高跟論文抄襲有什麼關係？

「念中華大學只是助理，不可能了解中華大學跟科管局的合約關係」，郭直言，這個更奇怪，這就表示科管局的論文他不是執筆者嘛！不是執筆者，後來的文章都一樣，那不就是抄襲？「要幫別人辯論反而露出馬腳，功力有夠差！」