全國社區學生棒球U12北二區預賽，今天（17日）在中平A、B球場進行第2天的賽程，由分組C、D兩組剩餘的6隊，爭搶最後能晉級全國賽的4張門票，由中大紅襪白、大園翔鷹、活力社區、小小馬攜手出線。

C組賽事，中大紅襪白靠著先發投手黃禹維3局無失分，並且打擊3支2的亮眼表現，提前第4局以11比0擊敗ACE小戰士，隨後緊接著進行第2場比賽，團隊打擊持續穩定發揮，又以5局提前10比3撂倒大園翔鷹，站上分組第一晉級。大園翔鷹和ACE小戰士的敗部割喉戰，當家第4棒楊健安4打數全數上壘、貢獻4打點，終場11比1收下勝利，成為分組第二搶搭全國賽末班車。

D組戰況，成軍以來首度參與正式比賽的火星小子，在經驗不足的劣勢下，連吞兩場敗仗，分別以0比18、1比16不敵對手，也宣告對手小小馬與活力社區雙雙晉級。第3場比賽成為分組一、二的排名對決，活力社區掌握較佳的得分機會，加上小小馬成員發揮不如預期，以12比0輕取對手，搶下分組第一，落敗的小小馬則是分組第二。

小小馬教練余志毅表示，陣中原先的先發班底都轉往競技校隊發展，剛換血的這批球員，有一半欠缺比賽經驗，對上活力社區時過於緊張，守打的發揮不及格，全國賽前會再叮嚀小球員守備補位的觀念，加強選球及擊球品質，希望到時擁有更好的發揮、多打幾場，讓小球員留下美好的回憶。