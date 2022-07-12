具牙醫身分的衛福部長陳時中，明可望獲民進黨提名參選台北市長。為迎戰陳與也具醫師市長柯文哲力挺的台北市副市長黃珊珊，國民黨北市黨部明將開北市醫療業界後援會籌備會，籌組醫療後援會搶攻醫界選票，相挺市長參選人蔣萬安。

目前確定包含中醫、西醫、牙醫、藥師、護理師、醫檢師與長照團體都將有代表加入相挺。

黨務人士表示，當前新冠疫情仍然嚴峻，而國內已染疫的數百萬確診者還要面臨可能的長新冠問題，今年選戰防疫與醫療政策勢必是交鋒重點。

黨務人士說，蔣萬安這次選戰對上的是中央疫情指揮中心指揮官陳時中，以及台北市防疫要角的黃珊珊，蔣除任立委時期長期在立法院衛環委員會關注疫情發展，如今再加上醫療業界代表成立醫療後援會相挺，相信更可進一步爭取民眾支持。

國民黨社會部主任水雲翔表示，疫情與後疫情時代應對良窳，除牽涉市民健康，也影響經濟發展與國門開放速度，北市各醫療業界專業人士相挺蔣萬安，最能推出妥善醫療政策，帶領國人走出疫情難關，並平穩銜接到正常生活。