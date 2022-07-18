根據《中國時報》最新民調，在台北市長選舉主要參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊22.2%。國民黨北市議員王鴻薇今（18）日指出「影響蔣萬安最後的關鍵人物是黃珊珊」，這是未來蔣萬安最大的挑戰。

王鴻薇今日在網路節目《新聞不芹菜》中分析，陳時中正式角逐台北市長，讓局面呈現「三腳督」，現在陳時中出來，基本上可以把35％至40％的民進黨支持者基本盤HOLD住，「而蔣萬安最大的隱憂就是黃珊珊，黃珊珊有行政資源」。

王鴻薇也坦言，在這場選舉裡面，討論很多重大議題時，如果國民黨要批評民進黨會有一個問題，就是國民黨的競選主軸「有一個人會把它破壞掉，那就是柯文哲」，因為所有重大政策在論述時，台北市長柯文哲都會比蔣萬安更徹底、更吸睛，所以蔣萬安相對來說就沒有聲量。

王鴻薇最後也說，「影響蔣萬安最後的關鍵人物是黃珊珊」，因為黃珊珊可以在柯文哲的保護之下，維持藍綠都不討厭她的狀況，這是未來蔣萬安最大的挑戰。