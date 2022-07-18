國民黨高雄市長參選人柯志恩確診閉關，預計明天出關。這陣子她主打空戰從反霸凌、高齡照護等議題著手，她今（18）日凌晨語重心長指出，每次提出高雄沉痾問題，沒得到市長陳其邁針對問題的回應，而是盡遭側翼、綠營好事之徒攻擊，她舉例連日來發生在高雄的社會憾事，認為大眾應「對社會多一點關心，少一點口水，好嗎？」

柯志恩提到，自己所了解的高雄，印象有個被稱為幸福城市的模糊印象。然而，自從她投入市長選舉至今，側翼也好，民代也罷，對她該有的攻擊並沒有少過，她不禁要問，難道高雄市民沒有「知的權利」？

柯志恩指出，為何每當她提出高雄沉痾的問題時，從未得到陳其邁本人針對問題的回應，反而盡是綠營的「好事之徒」回應她。不管是為了參選議員爭取聲量而來，還是側翼上工了，「我不怕蹭，既使批評我的，不是答非所問，就是無理謾罵。但我不禁要問，陳市長您是選擇性忘記這些市政沉痾？」

柯志恩舉例，自己看到一起標題名為「3天2起！高雄愛河又見男浮屍 民眾經過嚇傻急報警」聳動快報，心裡正在納悶為何同一地點可以連續發生憾事，公部門可以麻木至此？難道高雄市政府從來沒有注意到愛河成為蓄意自我傷害熱點的問題？若在第一起事件發生之後，馬上啟動巡邏或警示機制，會不會就能阻止三天內第二起的發生。

更令人遺憾的是，相差不到5個小時，她又看到一則同樣發生在高雄的憾事快訊「路人見旗津港邊『一雙鞋』秒報警 尋獲5旬婦冰冷遺體」，一日兩則高雄市民蓄意自我傷害的新聞，為何沒有辦法引起公部門的關注與作為？

「我來，是想讓高雄更好，要批評我也好，我不在意！」她重申，自己更在乎的是，能不能這一次大家一起好好來討論如何消彌高雄近日蓄意自我傷害暴增的社會問題？不僅市政府有責任，每位市民也有責任與市府一起面對這個沉重的問題，因此她呼籲「對社會多一點關心，少一點口水，好嗎？」