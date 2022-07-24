民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，引發爭議，林智堅今(24日)召開記者會澄清論文門，並對新竹球場事件致歉；國民黨桃園市長參選人張善政則重申，誠信比學問重要，林智堅要說清楚。命理師楊登魁表示，從面相來看，林智堅稍勝張善政，但林智堅在論文門及新竹球場事件扣很多分，只要再說錯一次話，恐會輸給張善政。

楊登魁24日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，從林智堅的面相上來講，他本身鼻子高挺、嘴巴算大、牙齒排列整齊，講話就會伶牙俐齒、能言善道。而張善政的面相，他本身溫文儒雅、鼻子圓潤、具有科學性，不過，張善政有個小缺點，法令紋稍微沒有那麼對稱。

楊登魁接著表示，以林智堅的面相上來講，稍微比張善政的分數高一點，但是論文門及棒球場事件，林智堅扣很多分，扣到幾乎要敗給張善政。而林智堅每次在講話時，會露出牙齦，面相學叫做「火象」；他本來很會說話，但是如果露牙齦，恐怕會說錯話，話多必失，他只要再說錯一次話，問題就來了，幾乎和張善政平分秋色，林智堅可能就會輸給張善政。