花了12億元翻新的新竹棒球場22日開幕後，卻引來球員、觀眾針對棒球場的缺失如潮水般的負評，前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅傍晚才透過發言人為論文事件道歉，深夜再發臉書為球場道歉，輕描淡寫說「有相當大的改善空間」，網友不領情，繼續砲轟「12億的棒球場都搞成這樣，桃園人能相信你會把一千多億的鐵路地下化搞好嗎？」

根據民眾黨新竹市長參選人高虹安在臉書指出，她接獲網友反應的缺失包括：比賽過後 地板表面保護漆到處是破洞、部分座位視野還是被新的阻擋物遮蔽、外野牛棚沒有設計室內通道、投手丘跟整修前沒兩樣、紅土顆粒較大、外野草皮也不平整，還有很多小石頭等等。

而林智堅23日深夜在臉書為球場道歉，說球場「有相當大的改善空間」，工程非常複雜且專業，牽涉到原有建築物的拆除同時要顧及周邊住戶的安全，會進行球場的改善，一定會變好，給大家最好的球賽，再一次向球迷球員們致歉！民進黨臉書專頁也留言「辛苦了，場地完備，才會有更精彩的球賽！」

球迷在新竹棒球場觀眾席找座位時，赫然發現地面「落漆」的情況。（圖／取自新竹爆廢公社）

不過網友並不領情，繼續砲轟：抄襲又落跑，蓋個東西都亂七八糟， 12億到底花在那邊？怎廢成這樣？女廁所門反裝，這麼前衛的設計，真是打破頭都想不到！做好本來就是應該的，搞成這樣還辛苦欸？噁心！拿球員的安全開玩笑！還有人說，「新竹12億的棒球場都搞成這樣，桃園人能相信你會把一千多億的鐵路地下化搞好嗎？」

國民黨台北市議員徐巧心留言質疑，很多人在問為什麼新竹市的棒球場可以驗收通過，就像也沒人知道林智堅的論文怎麼可以驗收通過！

有民眾不客氣說，如果場地還沒準備好怎可以開幕讓球員比賽？為了讓你拍照打卡嗎？馬上啟用就三個選手受傷！如果你常常戴著工地帽在那裡巡視，出來結果還是這樣，表示你都沒有真正用心嘛！看到「責任由我一肩扛起」這句話就滿肚子火，都要去桃園了，是要怎麼扛？驗收這種能層層把關的事情都做不好，要怎麼讓人相信你去桃園會更好？