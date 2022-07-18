國民黨台北市長參選人蔣萬安今拜訪士林後援會。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今拜訪士林後援會。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今晚拜訪士林後援會，將會是第一個開幕後援會，對於是否與立委何志偉當民進黨台北市長參選人陳時中的分區督導有關？很早就在規畫這個地點，也早就在幾個月前已經確定，接下來各區後援會陸陸續續排定。

蔣萬安說，謝謝士林地區的在地士紳賢達，很早之前就自發性的組建後援會，今天也利用後援會開會的機會，當面向大家表達謝意，接下來的四個月，我們一起團結奮戰。

蔣萬安指出，參選以來感謝市議員、議員參選人，還有在地里長、鄉親的大力協助，我們一直有很好的默契，在穩定的進度上持續向前。他相信穩紥穩打、好好規畫才能打贏這場團體戰，急就章的曇花一現，這不是我們所需要的。

蔣萬安表示，面對中央和地方豐沛的行政資源，他從不認為要贏得年底的選戰是件容易的事，但他始終相信，這場選舉，寄託著市民朋友對於美好未來的期盼、對於城市進步的渴望，這不是仇恨動員、政治口水，甚至是豐沛的資源能夠操作的。

蔣萬安提到，今天剛好後援會很多夥伴大家一起開會，特別來跟大家交換意見，一起討論後續的事情，接下來各區後援會陸陸續續排定，按照既有規畫跟步調成立，屆時也希望非常多夥伴、泛藍支持者一起參與。

蔣萬安強調，不管是免費法律諮詢，在台北市各幾區都已經成立，也在提供服務；而且萬華在疫情期間也開始做心理諮詢服務，很重要的就是一點一滴累積，為市民解決問題，因為市民才是真正的主角。