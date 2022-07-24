台北市長選戰「三腳督」成形，民進黨參選人陳時中、國民黨立委蔣萬安與以無黨籍身分投入參選的台北市副市長黃珊珊3人對戰。媒體人吳子嘉表示，陳時中後面還有一個高手，就是新境界文教基金會副董事長洪耀福。最後一個月，絕對沒有蔣萬安、黃珊珊在各地出現的新聞，新聞可能會封殺掉，只能靠網路。

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中認為，陳時中不斷在打基本盤，他說有人在講BNT在深圳分裝過，現在還在講這種話，雖然完全不是事實，他是在打基本盤搞仇恨，親美抗中保台，這是「爛招」。他就是走「阿扁模式」，然後蔣萬安、黃珊珊分裂之後，陳時中只要贏5000票到1萬票就當選了，他沒有要贏很多，這個方法是對的。

吳子嘉覺得，以選舉來講，陳時中後面還有一個高手，就是洪耀福。他們每天做民調，跟《美麗島電子報》民調一樣準，他們很會打選戰。他甚至預料，最後一個月，絕對沒有蔣萬安、黃珊珊在各地出現的新聞，到時新聞可能會被封殺掉，蔣萬安、黃珊珊只能靠網路。

針對資深媒體人黃暐瀚曾指出，陳時中是民進黨28年來，繼前總統陳水扁之後，最接近勝選台北市長的一次，勝敗的關鍵就在於，阿中會是阿扁？還是阿智？學阿扁，就贏！像阿智，就輸。吳子嘉卻認為，陳時中有什麼資格跟阿扁比。