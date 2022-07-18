民進黨台北市長參選人陳時中對台北大巨蛋、停電及重陽敬老禮金表態，台北市副市長黃珊珊18日炮轟，陳時中對市政評論是鴨子聽雷，真的與國民黨台北市長參選人蔣萬安非常神似。​

陳時中今指出，大巨蛋有弊端就一定要查，但合法合規不合理的事導致市政延宕，大可不必，停電問題應該中央、地方與台電坐下來談，不是互相檢討批評誰該承擔，這就是為何他認為台北開始停滯，至於重陽敬老禮金，應該要花，不要有太多計較。

黃珊珊炮轟，陳時中對於市政評論，有種鴨子聽雷的感覺，對大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律，不得不說，真的與蔣萬安非常神似。

她表示，​還記得陳時中擔任中央防疫指揮官時，民眾搶疫苗、排隊搶口罩與快篩劑嗎？每次的超前部署，接續而來的總是遙遙無期的等待，多次都是蔡英文總統，或是民間單位出手解決，「防疫為什麼都在您手上卡關跟停滯？」

黃珊珊說，陳時中稱台北市政停滯，這可能源自對市政的一無所知，衷心邀請2位市長參選人，8月27日至9月11日來參加台北城市博覽會，地點在花博公園圓山爭豔館，也歡迎全體市民一起來參加，見證台北的前進里程碑。​​