民進黨台北市長參選人陳時中日前接受專訪時，自評防疫成績75至80分，後出席萬華行程更為當時污名化為破口而向萬華人民抱歉，台北市長柯文哲今上午出席活動表示，台灣防疫成功是民主自由的勝利，分數應該是人民的，更痛批「要不是為了選舉，陳時中會道歉嗎？」大酸「選舉到了，該裝他也要裝。」

陳時中日前自評擔任防疫指揮官期間，整體團隊防疫成績有75至80分，穩固其防疫辛苦形象，後前往萬華區的選舉行程時，又針對當時萬華破口事件向萬華人民道歉，展現十足參選誠意。

柯文哲今與副市長黃珊珊出席線形公園市長巡禮行程，談及陳時中，先痛批「要不是為了選舉，陳時中會道歉嗎？選舉到了，該裝他也要裝。」後提及台灣兩年半來的防疫成功，應歸功於台灣民主自由的紀律，75-80分是台灣人民的成績，而不是陳時中的。

柯更虧「如果陳時中去當紐約的衛生局長，疫情有辦法控制嗎？台灣人民不用出動武警、硬封城，就可以消退疫情，了不起的是台灣民主的勝利。」黃珊珊則附和，「分數應該由人民來打。」