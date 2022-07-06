民進黨新北市長人選至今未定，民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、幹事長羅文崇、書記長廖宜琨今發表聲明指出，市長人選未定，基層焦慮躁動，希望中央盡速提出新北市有拚勁、有理想、有經驗的最強候選人，才能發揮母雞帶小雞效應。

正國會的陳啟能表示，黨中央選對會在上個月陸續針對基隆市、桃園市、新竹市、彰化縣，等縣市推出首長人選，但就是等不到新北市長人選，不僅地方基層感到焦慮，議員同仁們更是備感壓力。

陳啟能說，照慣例全國黨代表大會上將確定所有首長候選人的名單，而本月17日就要召開全代會，盼中央能在全代會前先充分討論溝通新北市長的人選，並盡速公佈，減緩基層的壓力及破解外界的各項猜測。他認為現在檯面上陳建仁、基隆市長林右昌都不錯，他則認為林佳龍還是爭取台北市比較好。

派系色彩不明顯的議員李倩萍表示，2014年當時民進黨是徵召游錫堃院長與時任朱立倫市長競選，當時游錫堃院長在2014年的年初就表態，且勤跑新北基層，雖年底以些許的差距落敗，但當時的民進黨議會席次卻被母雞帶到歷史最高的33席次，可見提早經營基層對於選民的認同是相當有效果的，現在距離11月26日投票日僅143天，若再繼續拖延下去，只會讓有意願的潛在名單，更難以施展拳腳。

無特定派系的議員廖宜琨提到，黨內民意代表在跑基層的時候，最常被詢問「新北市長民進黨誰會出來參選？」可見各界對於誰來參選新北市的關心，甚至充滿了期待，對比桃園市已推出林智堅市長來延續市政，地方的焦慮感更是加深，也殷殷期盼新北市能比照桃園市能有最強的母雞，希望中央審慎評估所有可能性，並加強溝通協調，整合出最適當的人選，來帶領年底的新北市重返執政。

陳啟能強調，現在高民調、高人氣的侯友宜並非堅不可破，從4年來所有新北市的市政推動，到防疫期間的種種缺失，再加上恩恩事件消極的處理態度，都已經讓全國人民看到侯市長藐視民意且傲慢的態度，相信只要中央盡快推出最強的候選人，民進黨從上到下一定會團結在一致，讓民進黨在2022新北市的地方選舉重返執政且議會過半。