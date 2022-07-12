民進黨選對會決定徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，綠營會推林佳龍選新北其實有「背後交易」。而資深媒體人黃揚明更爆出內幕，他認為「民進黨在新北選戰的用意本來就不是為了贏，而是為了不要讓侯友宜變『外溢效應』」。

黃揚明今（12）日在網路節目《踢批批開講》中表示，「對於民進黨來說，新北這一局本來就不是為了贏，是為了把侯友宜鎖在新北」，黃坦言，以綠營「英系」來講，之所以林佳龍會出戰新北是因為「要讓陳時中選台北」，因為如果是派陳建仁選台北，若是不小心選上，「那就沒辦法挑戰2024了」。黃揚明指出，「民進黨認為這次因為『2022北市三腳督』的情況下，陳時中穩贏了」，所以為了讓陳時中出線，就要把林佳龍搞定。

黃揚明更指出，行政院長蘇貞昌其實原本是安排他的女兒、立委蘇巧慧去選2026年的新北市長，至於同意林佳龍出戰2022的原因，其實是擔心以現在的情況來講，若是硬推蘇巧慧去選，恐怕「全家會輸給侯友宜」，蘇貞昌為了要避免這種魔咒發生，所以佈局在2026，同時現在蘇貞昌也佈局了許多小的議員選將去進軍新北市議員，因為現在新北民進黨的議員席次，「正國會」和「新潮流」相對來說是較多的，黃揚明認為「所以蘇系要先厚實議員的席次，再去挑戰2026」。

最後黃揚明也說，如果這次林佳龍選下去，複製了2014游錫堃只輸朱立倫2萬多票這個模式，「那這個不得了，輸2萬多票可以選總統欸」；黃揚明也提及，「林佳龍的團隊在兩年多前就有思考過要選新北還是台北，當時幕僚都認為新北是以退為進的功能」，不過這次民進黨對於新北選戰的用意「本來就不是為了贏，而是不輸，不要讓侯友宜變『外溢效應』」。