林佳龍競選辦公室今發佈人事，中央黨部祕書長林錫耀將出任競總主任委員，副主委分別為立法委員羅致政及立法委員張宏陸，總幹事為立法委員吳秉叡，執行總幹事則為新北市議員、新北市黨部主委何博文。

蔡英文總統今天召集會議，啟動新北市的戰隊佈局，邀請新北市民進黨籍立委林淑芬、江永昌、吳琪銘、吳秉叡、張宏陸、羅致政、蘇巧慧、賴品妤、余天、不分區立委林楚茵、沈發惠，前立委呂孫綾共同與會，全力協助林佳龍競選總部在新北12個立委選區輔選事宜，分別由立委擔任12大戰區負責人，輔選市長及議員勝選。

與會人士針對新北市政議題充分交換意見，展現勝選企圖心。林佳龍感謝蔡英文主席親自揮軍，並願借出大將林錫耀秘書長擔任競選主委，足見蔡英文主席對於贏得新北市的決心。未來競選總部將與立法委員、新北市議員分進合擊，團結獲得年底勝選。

據了解，會中針對新北市議題進行意見交流，展現對新北市勢在必得的企圖心。對於黨主席親自督軍，並借將秘書長林錫耀擔任主委一事，林佳龍表達感謝之意，也期望未來競選總部透過與立委、新北市議員的分進合擊，一舉收復新北失地。