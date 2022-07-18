因疫情衍生的新北市「恩恩案」，暴露新北市長侯友宜團隊危機處理能力不足，對手頻頻追打。民進黨新北市長被提名人林佳龍說，若當選將公布「恩恩案」所有資料，結果網友秒歪樓，全力支持林佳龍改當防疫指揮官，「公開3+11的會議紀錄」。

去年本土疫情陸續從桃園、台北爆發，外界把矛頭指向指揮中心放寬機組員的「3+11」政策，導致防疫破口。時任指揮官陳時中在立法院被問急了，回覆立委「沒有會議記錄，問一百遍也沒有」。

如今林佳龍再攻「恩恩案」，他認為侯市府確實有行政疏失，若當選，第一件事就是公布所有資料，包括錄音檔等。

結果網友回了一句「歡迎部長改當指揮官，公開3+11紀錄」，笑翻一堆人，「全力支持！王必勝絕不會公開」、「只有林佳龍會公開沒人想公開的資料」、「拜託你去當指揮官，我們機組員不想背這個黑鍋」、「誠實是上策，支持林佳龍」。

林佳龍補充，侯友宜的民調高，但新北市民光榮感卻偏低的，獲得網友熱情迴響，「不過我還是希望你去當指揮官，包括3+11、採購疫苗、發EUA、買快篩等，全部公開」。