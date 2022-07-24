（14:00更新，補充最後結果）BWF超級300系列台北羽球公開賽，今天（24日）在台北和平籃球管進行最後的決賽日，台灣首先登場的男單一哥周天成，和日本選手奈良岡功大爭冠，現場球迷在球員進場時就氣氛高漲，儘管又是3局大戰，周天成依舊沒問題，14比21、21比10、21比6獲勝，生涯第4度於台北賽稱王。

這是雙方生涯首次在BWF賽事交手，首局開始先互探虛實，開局周天成陷入0比4落後，並7比11進入技術暫停，下半局奈良岡持續領先，先搶下一局領先。第2局前段雙方比數拉鋸了一陣子，周天成在6比7之後連得5分，在技術暫停前取得11比7領先，回到場上周天成持續拉開雙方分數差距，最多曾19比9領先達10分，並以21比10回敬一局。

第3局周天成延續氣勢，一開始就連拿3分，而前兩局手感不錯的奈良岡功大，似乎受到3局大戰影響體力，這一局周天成再以11比5進入技術暫停休息，換邊後周天成繼續壓制對手，招牌的握拳努吼也又一次展現出來，對手也累到掉分後躺在地上仰嘆，握有雙位數領先優勢的周天成，毫無懸念地為地主留下冠軍。

周天成過去在台北公開賽於2016、2017年完成過2連霸，2019年第3度，今年不但挑戰個人在台北賽第4冠，由於賽事2020、2021停辦兩屆，因此天哥也是另類追完成第2次連霸，也進帳個人本季首冠。

奈良岡功大來到台北之前，在上一站新加坡公開賽也打進到決賽，當時直落二不敵印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），今年4月韓國公開賽也是亞軍作收，台北賽決賽飲恨後，本季3度闖進冠軍賽都以亞軍結束。