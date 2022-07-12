國民黨高雄市長參選人柯志恩日前也第一個行程就是跑宮廟參拜。（柯宗緯翻攝）

被視為深藍鐵樁腳的玉皇宮天公廟主委許文良，近日倒戈力挺現任高雄市長陳其邁後，如今又傳出美濃區逾3分之2宮廟挺邁，並看好他順利連任。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩競選團隊發言人陳麗娜質疑，該數據從何而來，認為有些事情是可以帶風向，但最實在的還是最後的選票。

陳其邁與柯志恩近日接連拜廟，搶攻宗教票倉。近日許文良公開稱「這次他會號召天公ㄚ黨大力支持陳其邁」，開出第一槍轉向力挺陳其邁，柯志恩當時回應，「不需要刻意比拚誰拔樁誰，政治不用如此」，但她會盡快拜訪許文良主委；外界則認為深藍鐵樁腳被拔樁，堪稱重大警訊。

近日美濃區1名地方領袖更透露，美濃加總近500間大小廟宇，其中較有組織規模的近100間，他與各廟宇信徒及民眾談到選情，發現已超過3分之2表態要支持陳其邁，這其中有不少藍轉綠，他更大膽直言，「年底高雄市長還是陳其邁當選」。

國民黨前地方幹部表示，走訪美濃地區，以往不少韓粉及支持國民黨的里民，已表態要改投票給陳其邁，許多里民尤其老人感受到陳在防疫措施上，給予極大幫助，如美濃區老人無法到旗山醫院施打疫苗，經反映後，市長就安排在美濃國中大禮堂設施打站，有老人無法自行前往，也派專車載往施打，讓鄉親相當有感。

一些國民黨前地方幹部茶餘飯後閒聊時，認為國民黨被主席朱立倫搞亂，甚至想發起連署讓朱立倫下台；這些幹部走訪鄉間，沒聽見柯志恩能選上的說法，反而都是指她不熟悉高雄，更與地方沒有淵源，只是空降部隊，不滿朱立倫要提名人選，也未與地方人士溝通，更直言，市長這一仗，國民黨必是敗仗。

其實，2018年高雄市長選舉，韓國瑜在旗美地區翻轉成功，未料韓上任沒多久就轉換跑道選總統，讓不少旗美區在地人憤而罷韓，美濃區更成為罷韓熱區，而對於國民黨不滿的怨氣似乎未隨著陳其邁上任後而消失，恐不利於柯志恩選情。

針對美濃3分之2宮廟挺邁，柯志恩發言人陳麗娜質疑，數據準確度，一般來說宮廟屬於中立，不太容易表態，如何能統計出數字？且現在也可能帶風向，營造出「西瓜偎大邊」現象，但柯志恩康復後，會持續勤跑地方及宮廟，強化陸戰。

陳麗娜坦言，柯志恩才剛到高雄不久，認識她的人可能不多，這也是她最大的功課，必須讓更多市民發現她的特點，柯學經歷佳、親民度超乎想像，是很有政治魅力的候選人，相信她未來勤跑基層後，可讓選民理智判斷誰才是最好的高雄市長。